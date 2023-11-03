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علوم الدار

خالد بن زايد: "يوم العلم" يجسد احترام أبناء الإمارات لعلم الوطن

خالد بن زايد: "يوم العلم" يجسد احترام أبناء الإمارات لعلم الوطن
3 نوفمبر 2023 09:42

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن الاحتفال بـ"يوم العلم" يجسد ثقافة احترام أبناء الإمارات لعلم وطنهم، بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها، وحب الوطن والانتماء إليه، وتجديداً للولاء للقيادة، وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت تأكيداً على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخا خفاقا قويا كشموخ وقوة أبناء الإمارات.

وشدد سموه على أن الاحتفال بعلم الدولة في هذا اليوم تأكيد جديد على أن الإمارات أرض الخير والعطاء، وأن علم الدولة يحمل روح وقيم دولة الإمارات في أن تكون منارة للخير والعطاء والمعرفة والثقافة، وعلى مختلف الصعد الإقليمية والعالمية.

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وختم سموه بالقول: "حفظ الله الوطن وعلم الوطن وإلى مزيد من التقدم والازدهار".

 

 

المصدر: وام
يوم العلم
الإمارات
خالد بن زايد
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