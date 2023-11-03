السبت 4 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد: عَلمنا.. راية الفخر والشموخ

حمدان بن زايد
3 نوفمبر 2023 10:13

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية علينا جميعاً، نحتفي فيها برمز اتحادنا ووحدتنا.

وأضاف سموه: "عَلمنا.. راية الفخر والشموخ التي تروي مسيرة دولتنا والتفاف شعبنا حول قيادته".

أخبار ذات صلة
انطلاق ملتقى الظفرة الصحي الثاني في مدينة زايد اليوم
حمدان بن زايد يستقبل السفير القطري لدى الدولة

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "عَلمنا.. راية الفخر والشموخ التي تروي مسيرة دولتنا والتفاف شعبنا حول قيادته.. يوم العلم مناسبة وطنية غالية علينا جميعا، نحتفي فيها برمز اتحادنا ووحدتنا، وعنوان تاريخنا وإنجازاتنا ومستقبلنا.. دام الوطن في عز ورخاء ودامت رايته عالية خفاقة في سماء الفخر والمجد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
الرياضة
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
اليوم 16:30
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
التعليم والمعرفة
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
اليوم 16:28
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
الرياضة
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
اليوم 16:00
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
علوم الدار
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©