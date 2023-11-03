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حملة لتعزيز السلامة في صالات الأفراح بأبوظبي

حملة لتعزيز السلامة في صالات الأفراح في إمارة أبوظبي
3 نوفمبر 2023 10:19

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملةً تستهدف التحقُّق من توافر شروط الوقاية والسلامة العامة في صالات الأفراح في إمارة أبوظبي.

وتندرج الحملة في إطار جهود هيئة أبوظبي للدفاع المدني في الحفاظ على سلامة المجتمع، وتوعية الجهات المرتبطة بتنظيم حفلات الأفراح بالإجراءات الاحترازية لتجاوز الحالات الطارئة مع تعزيز الضوابط الوقائية للحدِّ من المخاطر المحتملة، وضمان تقديم أفضل الخدمات.

وأوضح العقيد الدكتور فيصل حسن القحطاني، مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة، أنَّ الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو التحقُّق من نسبة امتثال صالات الأفراح بمعايير السلامة والوقاية من الحريق، وتوعية ملاك الصالات ومشغِّليها وشركات تنظيم الحفلات والمناسبات بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة، وتوفير أنظمة الإطفاء والإسعافات الأولية.

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وأضاف القحطاني: «تولي هيئة أبوظبي للدفاع المدني أهميةً كبيرةً لسلامة مجتمعنا، ولهذا تسعى الهيئة إلى ضمان أن تلتزم جميع صالات الأفراح بأعلى مستويات السلامة والوقاية، وستجرى مراقبة دورية للصالات مع تفتيش دقيق للتأكُّد من التزامها بالضوابط، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضِدَّ أيِّ منشأة تخالف هذه الضوابط».

وأكَّد القحطاني إلزامية عدم استخدام مواد سريعة الاشتعال في صالة الأفراح، وعدم تجاوز الحد الأقصى لطاقتها الاستيعابية، وفتح جميع مخارجها للطوارئ خلال المناسبات، إضافةً إلى تدريب العاملين فيها على طرق الإخلاء والتعامل مع حالات الحريق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إمارة أبوظبي
السلامة
صالات الأفراح
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