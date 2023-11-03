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منصور بن زايد: "يوم العلم" مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده

منصور بن زايد: "يوم العلم" مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده
3 نوفمبر 2023 10:59

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، أن "يوم العلم" مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده ومواصلة العمل لبناء مستقبل مزدهر وواعد لبلدنا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نرفع علم الإمارات فخراً برمز وحدتنا واعتزازاً بما حققه وطننا تحت رايته في مسيرته المباركة.. "يوم العلم" مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده ومواصلة العمل لبناء مستقبل مزدهر وواعد لبلدنا".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم العلم
منصور بن زايد
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