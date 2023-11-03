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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة كومنولث دومينيكا بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه
3 نوفمبر 2023 11:08

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة سيلفاني بيرتون رئيسة كومنولث دومينيكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة سيلفاني بيرتون.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روزفلت سكريت رئيس وزراء كومنولث دومينيكا.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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