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علوم الدار

حاكم أم القيوين: يوم العلم رمز الوحدة والهوية الوطنية والانتماء

حاكم أم القيوين
3 نوفمبر 2023 11:32

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، أن الاحتفال بـ "يوم العلم" يعد مناسبة وطنية تعكس مشاعر الوحدة والحب للوطن والتقدير لعلم الإمارات والاحترام لسيادته والاستعداد للدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس، والحفاظ على المنجز الحضاري والإنساني لدولتنا وما حققته  من نماء وازدهار وتقدم في مختلف مجالات الحياة.     وقال سموه، في كلمة بمناسبة يوم العلم : " في هذا اليوم يستذكر الجميع الأيادي البيضاء لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين حكام الإمارات ، حين تم رفع علم الدولة لأول مرة ".

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وأكد سموه : " أن احتفالنا برفع علم الدولة يمثل رمزاً للوحدة والهوية الوطنية والانتماء بين أبناء الوطن كافة، وتأكيداً على الحب والولاء لمكانة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة ووحدة أبناء الوطن”.    وأضاف صاحب السمو حاكم أم القيوين، أن يوم العلم سيبقى سيرة تاريخية عطرة تتناقلها الأجيال بمفاهيمها وأبعادها الوطنية في وجدانهم، ويمثل قصة وطن موحد بإرادة قوية وعزيمة صلبة تكافح بإرثها ونهجها لمواصلة المثابرة في العمل ونيل المراكز المتقدمة في السياسات والمجالات كافة، لرفعة الإمارات بين بلدان العالم .

 

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
يوم العلم
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