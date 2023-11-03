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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يرفع علم الدولة أمام مبنى ديوان ولي العهد

خالد بن محمد بن زايد يرفع علم الدولة أمام مبنى ديوان ولي العهد احتفاءً بيوم العلم
3 نوفمبر 2023 11:47

رفع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، علم الدولة أمام مبنى ديوان ولي العهد، تزامناً مع الاحتفال بيوم العلم الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر من كلِّ عام.وأكَّد سموّه أنَّ يوم العلم مناسبة وطنية غالية نحتفي بها بكلِّ فخر واعتزاز، باعتباره رمزاً لتلاحمنا وتكاتفنا ووحدتنا. 

وقال سموه: إنَّ مسيرة الخير التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، تمضي بقوة وثبات إلى المستقبل المشرق بفضل حكمة القيادة الرشيدة وجهودها المباركة لرفعة الوطن وشعبه. 

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وأضاف سموه: "علمنا سيبقى شامخاً مرفوعاً يشهد على منجزات الآباء المؤسِّسين في بناء وطن موحَّد يواصل تقدُّمه نحو تحقيق تطلُّعات وطموحات أبنائه".وجرت مراسم رفع العلم، التي تخلَّلها عزف السلام الوطني، بحضور كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، ومعالي جاسم محمد الزعابي، رئيس دائرة المالية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، ومعالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وموظفي حكومة أبوظبي. 

المصدر: وام
علم الإمارات
خالد بن محمد بن زايد
ديوان ولي عهد أبوظبي
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