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علوم الدار

كلية ليوا: يوم العلم يترجم منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية

كلية ليوا: يوم العلم يترجم منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية
3 نوفمبر 2023 12:46

شاركت كلية ليوا في احتفالات الدولة بيوم العلم وذلك في حرميها الجامعيين في أبوظبي والعين حيث اصطفت أسرة الكلية في أبوظبي والعين لتحية العلم بمشاركة الطلبة.
وأكد البروفيسور محمد ضياف رئيس كلية ليوا بالإنابة، أهمية هذه المناسبة التي تترجم منجزات رائدة لمسيرة دولة الاتحاد، هذه المسيرة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان وإخوانه المؤسسون طيب الله ثراهم، حيث اجتمعت قلوبهم على الوحدة وقدّموا للعالم نموذجاً فريداً لوطنٍ آمنٍ ينعم بالتقدم والازدهار وهو طريقه نحو مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال.

وأشار الى أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة تجسد فخر أبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة بما تحقق من مكتسبات وطنية في جميع المجالات وفي مقدمتها بناء الانسان الذي شكل محوراً اساسياً للتنمية الوطنية منذ انطلاق مسيرة الاتحاد في العام 1971.

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ولفت الى اعتزاز الكلية بما تشهده الدولة من تقدم وازدهار في جميع ميادين العمل والانتاج حيث باتت دولة الامارات العربية المتحدة في صدارة الدول المرموقة وقدمت نموذجا رائداً في التنمية وجودة الحياة وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم العلم
علم الإمارات
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