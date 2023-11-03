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وزير الدولة لشؤون الدفاع يتفقد استعدادات معرض دبي للطيران 2023

وزير الدولة لشؤون الدفاع يتفقد استعدادات معرض دبي للطيران 2023
3 نوفمبر 2023 13:52

قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، صباح اليوم بجولة تفقدية في أرض معرض دبي للطيران 2023، بمرافقة عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة لشرطة دبي.  

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة معاليه لسير الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 13 وحتى 17 من شهر نوفمبر الجاري في مطار آل مكتوم الدولي في دورته الـ 18، والذي يُعد واحدًا من أبرز الأحداث العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء على مستوى العالم.    

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كما استمع معاليه لإيجاز تفصيلي من رؤساء اللجان المعنية والأمنية المنظمة للمعرض، حول كل الاستعدادات والإجراءات والتجهيزات اللوجستية للمعرض، لضمان سلامة وأمن العارضين والوفود الرسمية المشاركة وجاهزية الموقع لاستقبال الجمهور الكريم خلال أيام المعرض والعروض الجوية المصاحبة.

وفي ختام الجولة أشاد معاليه بجهود اللجان المنظمة ومستوى الجاهزية وخطط الطوارئ والأزمات والإخلاء الطبي، الذي يعكس ما وصلت إليه دولة الامارات من قدرة على تنظيم واحتضان كبرى الفعاليات، كوجهة عالمية لما تتمتع به من بنية تحتية تأهلها لمواكبة مثل هذه الأحداث بإتقان وكفاءة عالية. 

المصدر: وام
البواردي
معرض دبي للطيران
دبي
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