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علوم الدار

ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يحتفل بـ "يوم العلم"

ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يحتفل بـ "يوم العلم"
3 نوفمبر 2023 15:13

احتفل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صباح اليوم بـ "يوم العلم" وذلك في مقر الديوان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ورفع ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة علم الدولة على السارية بمقر الديوان بحضور عدد من المديرين وموظفي الديوان.

وعبر المشاركون في الاحتفال عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بـ "يوم العلم" الذي يشكل محطة من محطات الاحتفاء براية الوطن ورمز عزته ووحدته ومجده.

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وأكدوا أن علم الإمارات شاهد على إنجازات الدولة وتقدمها بين الأمم، مشيرين إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعد واجبا وطنيا ويؤكد المسؤولية الوطنية والعطاء بين أبناء الوطن.

وقدم المشاركون في الاحتفال أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للقيادة الرشيدة، وأشادوا بالإنجازات الحضارية التي حققتها الدولة في مختلف المجالات.

 

المصدر: رويترز
يوم العلم
الظفرة
ديوان ممثل الحاكم
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