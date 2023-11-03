السبت 4 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشيخة فاطمة: يوم العلم مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء للوطن والقيادة

الشيخة فاطمة: يوم العلم مناسبة وطنية تجسد أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء للوطن والقيادة
3 نوفمبر 2023 15:21

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن بالغ فخرها واعتزازها بمناسبة يوم العلم، التي نستحضر من خلالها أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء إلى إماراتنا الغالية وقيادتها الحكيمة، سائلة المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً الخير والرفعة والازدهار والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

أخبار ذات صلة
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية

وقالت سموها: "في يوم العلم نرفع راية الوطن ونلتف جميعاً حول ساريته الشامخة، التي تلوح في سماء المجد والعزة والرفعة والريادة، مجددة مشاعر الفخر بتاريخنا العريق وإرثنا الحضاري والإنساني الكبير، الذي وضع دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والذي أمضى حياته في خدمة شعبه ووطنه، وأدى الأمانة في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بكل تفان وإخلاص، لتواصل القيادة الرشيدة بخطى حكيمة ورؤية مستنيرة السير على دروب التنمية الشاملة المستدامة، مرتكزة على نهجنا الأصيل القائم على التسامح والاعتدال والعدل والمحبة والعطاء.. حفظ الله دولتنا قيادةً وشعباً، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء".

المصدر: رويترز
يوم العلم
الشيخة فاطمة
الإمارات
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
الرياضة
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
اليوم 16:30
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
التعليم والمعرفة
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
اليوم 16:28
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
الرياضة
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
اليوم 16:00
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
علوم الدار
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©