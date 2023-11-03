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علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يرفع علم الدولة في واحة الكرامة احتفالاً بيوم العلم

ذياب بن محمد بن زايد يرفع علم الدولة في واحة الكرامة احتفالاً بيوم العلم
3 نوفمبر 2023 15:38

رفع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في واحة الكرامة، في أبوظبي احتفالاً بمناسبة "يوم العلم".

ورفع سموه العلم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، من يوم الجمعة 3 نوفمبر، 2023، خلال مراسم الاحتفال الذي نظَّمه مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وحضره ممثّلو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والهلال الأحمر الإماراتي.

ورفع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهم أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، راجياً من الله أن يديم على دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً الأمن والأمان والتقدُّم والازدهار.

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وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: "نحتفي اليوم بمناسبة وطنية غالية تخفق لها قلوبنا جميعاً في دولة الإمارات وترمز إلى قوة اتحادنا وتلاحمنا وعمق ترابطنا".

وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة قدمت أفضل نماذج الرقي الحضاري والإنساني، وتسعى بإذن الله إلى مواصلة مسيرة التقدم والتطور والازدهار تحت هذه الراية الغالية.

وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: "في هذا اليوم نستذكر بكل اعتزاز  وفخر بطولات شهدائنا الأبرار وتضحياتهم في سبيل وطنهم، وهي ابلغ وأعلى درجات العطاء والتضحية".

المصدر: وام
يوم العلم
ذياب بن محمد بن زايد
علم الإمارات
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