سيف بن زايد يرفع علم الدولة على سارية مبنى الداخلية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم الجمعة، احتفالية وزارة الداخلية بـ "يوم العلم"، الذي يصادف الثالث من نوفمبر سنوياً، حيث رُفع علم الدولة في تمام الساعة العاشرة على سارية مبنى الوزارة في ساحة العلم، تعبيراً عن مدى الاعتزاز والولاء لرمز دولة الإمارات الغالي، وتأكيداً لروح الانتماء والفخر لإمارات الخير والعطاء وللقيادة الرشيدة.

بدأت مراسم الاحتفال بعزف سلام العلم تزامناً مع رفع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، علم الدولة، ثم عزفت فرقة موسيقى الشرطة السلام الوطني.

شهد الاحتفال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وكبار القادة والضباط بوزارة الداخلية والقطاعات الشرطية بالدولة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من ضباط الوزارة، والضباط المتقاعدون، وعناصر من الإدارة العامة للإسناد الأمني، والطلبة المرشحون في كلية الشرطة، والقيادة العامة للدفاع المدني، والشرطة النسائية، وفرقة موسيقى الشرطة، إلى جانب مشاركة مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، ومجموعة من طلبة مدرسة البطين.