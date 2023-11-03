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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
3 نوفمبر 2023 17:25

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار

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حركة الرياح: شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب في العمق أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 .. والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزرالثاني عند الساعة 00:00.وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند الساعة 03:04 والجزر الأول عند الساعة 08:15 والجزر الثاني عند الساعة 19:45.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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