سارة الأميري: علم الإمارات رمز للاتحاد وقيم التلاحم والولاء والانتماء

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن الثالث من نوفمبر من كل عام الذي نحتفي فيه بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل من يعيش على أرض دولة الإمارات الحبيبة، ويعد تجسيداً لقيم الاتحاد والتلاحم بين أبناء الوطن، وبهذا اليوم نجدد العهد بأننا ماضون بخطى واثقة لإعلاء راية الوطن عالية خفاقة في شتى المجالات لتظل دولة الإمارات دائماً في الصدارة ونموذجاً عالمياً يحتذى به. وقالت معاليها إن " يوم العلم له رمزية خاصة لدى كل أبناء الوطن، فهو بداية لانطلاقة مسيرة النهضة والازدهار، وسيظل بهمة أبناء الوطن عالياً حاملاً معه طموحاتنا وأحلامنا ".

من ناحيته أكد سعادة المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن "الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة يأتي تعبيراً عن مشاعر الوفاء للوطن والتعاضد بين أبنائه مجسدين أروع الأمثلة في الولاء لقيادتنا الرشيدة، وفي هذا اليوم نحرص على أن نغرس في نفوس أبنائنا قيمة العلم كرمز لرجال عظماء بذلوا الغالي والنفيس ليبلغ هذا الوطن أعلى المراتب ".

وأضاف أن يوم العلم هو احتفاء بالإنجازات التي تحققت على مدار مسيرة الدولة التي باتت بفضل قيادتنا الرشيدة أيقونة للنجاح والعمل لتحقيق الريادة في شتى المجالات.