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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهند
3 نوفمبر 2023 21:38

 بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال اتصال هاتفي تلقاه من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة إثر استمرار التصعيد العسكري.

وبحث سموه ورئيس وزراء الهند ضرورة التحرك الدبلوماسي العاجل للدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها وسلمها ويجنبها اتساع دائرة العنف ومزيدا من الأزمات.

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وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق أولوية تكثيف الجهود للعمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية أرواحهم..بجانب ضمان سرعة إيصال المساعدات الإغاثية إليهم وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.

وتطرق سموه ودولة ناريندرا مودي خلال الاتصال إلى مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك الذي يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دفع التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
الهند
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