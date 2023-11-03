«البلديات والنقل» تبحث مع مدن أوروبية تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل وفداً إلى عدد من المدن الأوروبية والهادفة إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل البلدي والتخطيط الحضري والعمراني والتنمية المستدامة في كل من مدينة امستردام، كوبنهاجن، هلسنكي، وفيينا.

جرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة والتعرف على خطط التطوير العمراني وأحدث حلول النقل المستدام من خلال لقاءات واجتماعات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

اجتمع الوفد مع المسؤولين في بلدية امستردام للاطلاع على أهم الخطط والتوجهات المتعلقة بالمدن الذكية والتنقل المستدام، كما انضم الوفد إلى الجولة الميدانية في مدينة كوبنهاجن والمنظمة من قبل هيئة الطفولة المبكرة، حيث استمع خلالها لشرح حول منهجيات التخطيط العمراني وأثره في جودة المعيشة.

وشهدت الزيارة لقاء جمع معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل مع المسؤولين في بلدية هلسنكي بفنلندا، بالإضافة إلى زيارة المسؤولين في فيينا بجمهورية النمسا التي تعد من المدن الرائدة في أنسنة المدن من خلال تطوير أنظمة النقل والبنية التحتية المستدامة.

وعلى هامش الزيارة، قال معالي محمد الشرفا: تسعى قيادتنا الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، الأمر الذي جعل أبوظبي نموذجاً رائداً في مجال المدن الذكية، حيث احتلت المركز الأول كأذكى مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مؤشر IMD للمدن الذكية.

وأضاف معاليه: «نسعى من خلال هذه الزيارة إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في مجال البنية التحتية، حيث تعتمد الدائرة في تطلعاتها وأهدافها على أسس واضحة تتمثل في ابتكار وبناء مدن ذكية مستدامة، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التغيير والتكيف، وذلك من أجل الحفاظ على التميز في تقديم الخدمات، وضمان الازدهار للأجيال القادمة».