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أمطار متفاوتة على منطقة «الظفرة»

أمطار على منطقة الظفرة (من المصدر)
4 نوفمبر 2023 01:32

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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هطلت أمطار متفاوتة الشدة على «منطقة الظفرة» مع برد أحياناً، أمس، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الغربية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.
والطقس غائم جزئياً أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً، ويكون رطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
كما يتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40كم /س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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