محمد بن سلطان بن خليفة: علمنا مصدر فخرنا ورمز عزتنا

أبوظبي (وام)

رفع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، علم الدولة في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم العلم» بحضور سالم الرميثي مدير عام النادي وعدد من المسؤولين والموظفين في النادي.

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بهذه المناسبة الغالية، التي تجدد العزم والولاء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وقال: «تأتي المناسبة الوطنية بعد اعتماد هذا اليوم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2012، للاحتفاء بيوم العلم الذي يمثل رمزاً لإنجازات دولة الإمارات الاستثنائية في مختلف المجالات، والحرص على أن يكون مصدر الفخر في المحافل كافة، لتعميق روح الانتماء للوطن، وتعزيز مشاعر التواصل والتلاحم بين أبناء شعبه».