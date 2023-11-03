يوم العلم.. تلاحم وطن

رضا سليم (دبي)

احتفلت الساحة الرياضية بمناسبة «يوم العلم» استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالالتفاف حول علم الإمارات وإظهار مشاعر الفخر والانتماء لرمز العزة والشموخ والتأكيد على مكتسبات ومبادئ دولة الاتحاد.

والتفت الساحة الرياضية في الحادية عشرة صباحاً حول العلم ورددوا السلام الوطني في احتفالية «يوم العلم»، حيث وقف الرياضيون صفاً واحداً ورددوا بصوت واحد وقلب واحد: «دام العلم يا إماراتنا»، وهي الاحتفالية التي تقام بشعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً»، ورسمت الاحتفالية لوحة إبداعية تجسد أسمى معاني الحب والولاء والانتماء للوطن، وتنوعت الاحتفالات في الحدث الذي نعيشه سنوياً في الثالث من نوفمبر من كل عام، وهو يوم من أيام الوطن.

وتصدر مشهد رفع العلم احتفالية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة والاتحادات الرياضية والأندية في حضور عدد كبير من القيادات الرياضية الذي حرصوا على حضور الاحتفالية من أجل مشاركة الوطن في يوم العلم، كما ارتفع علم الدولة في المنشآت الرياضية؛ منها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة ومدينة زايد الرياضية ومجمع حمدان الرياضي بالإضافة إلى الملاعب، بالإضافة إلى الأندية المتخصصة منها الأندية البحرية، والشطرنجية.

كما شارك عدد كبير من اللاعبين الأجانب بدورينا في الاحتفالية، وارتدوا الزي الإماراتي ووقفوا صفاً واحداً مع بقية اللاعبين المواطنين، في مشهد يجسد التلاحم والانسجام بين جميع الجنسيات، كما احتفلت لجنة دوري المحترفين بيوم العلم خلال مباريات الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن «يوم العَلَم» هو يوم الوفاء لمسيرة الاتحاد، والوحدة الممتدة نحو نصف قرن من الزمان تحت راية واحدة يلتف حولها أبناء الإمارات، ومناسبة للتعبير بصدق عن قيم المواطنة التي تربط الانتماء بالعمل والإنجاز لإعلاء راية الدولة والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجزات حضارية وإنسانية.

وقال سموه: «العَلم هو الوجهة التي ترتفع لها أنظارنا، تطالعه وهو يعلو خفاقاً في عنان السماء».

وأضاف سموه: «عَلَمنا هو رمز وحدتنا وعزتنا وفخرنا نرفعه عالياً ليبقى هذا الوطن منارة لكل تقدم ورخاء وازدهار، داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، لتتابع دولتنا نجاحاتها وتقدمها بإنجازات نوعية تبنّى نموذجاً تنموياً فريداً يضع الإنسان ورفعته في مقدمة الأولويات».

وقال سموه: «مع احتفالنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تكرس دولة الإمارات مكانتها في تعزيز فرص التقدم والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من إرثها الإنساني ورسالتها الحضارية القائمة على إعلاء قيم المحبة والتسامح، منذُ عهد الآباء المؤسسين المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وعلى النهج الذي أرساه الآباء المؤسسون، تتقدم دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو الوصول إلى أعلى مستويات التقدم والازدهار». واختتم سموه بقوله: «راية واحدة وهدف واحد يجمع أبناء وبنات شعبنا، وهو خدمة وطنٍ غالٍ أصبح قدوة في البذل والعطاء ونشر أسباب الخير والأمل والتفاؤل بين الناس في شتى أرجاء العالم».

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها، وصار عنواناً للسلام والتعايش والتسامح، وقال معاليه: «إن هذا العلم الخفّاق أصبح منارة لنا جميعاً، لأنه يحمل قيم الشعب الإماراتي الأصيلة وتاريخه المجيد، ويذّكرنا باليوم الخالد الذي رفع فيه الأب المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العلم إيذاناً بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي أذهلت العالم بتقدمها وتطورها وازدهارها في جميع المجالات، حتى صارت قُبلة للزائرين والباحثين عن فرص النجاح من جميع دول العالم».

وأضاف: «ونحن نحتفل بيوم العلم، نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لكي تُواصل دولتنا نهضتها، وتحقق لشعبها مزيداً من الإنجازات، وتحافظ على صدارتها وتُبقي شعلتها متوهجة في كل المجالات، أبرزها الجانب الإنساني».

وأشار إلى أن مناسبة الاحتفاء بالعَلم ليس يوماً فحسب، بل هي نهج دائم للعطاء والإبداع والعمل، مؤكداً أن هذه المناسبة تعزز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وتدفع لمواصلة درب الآباء الذين ضحوا وأعطوا لتبلغ الإمارات أعلى المراتب، وتكون في طليعة الدول المتقدمة.

وقال معاليه: «عيال زايد يحرصون على رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في جميع المحافل التي يشاركون فيها، فعلى صدر كل إماراتي وإماراتية علم الدولة المطرز بالمجد والفخر وأعمال الخير. علم دولتنا عنوان للوحدة والأمن والأمان والاستدامة والتعايش والسلام، وسيبقى يرفرف في الأعالي يبشر بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».

وأضاف: «إن أسرة كرة القدم الإماراتية، وهي تحتفل بهذه المناسبة تدرك مسؤولياتها تجاه العلم، وستعمل بقوة وتضاعف الجهد من أجل أن تواكب التقدم الذي تحققه الدولة في جميع المجالات».

وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين في الدولة، مؤكداً أن كل مناسبة ليوم العلم تقوي وحدتنا وتزيدنا تماسكاً وأصالة، وتدفع خطواتنا إلى الأمام.

واحتفت اللجنة الأولمبية الوطنية في مقرها بدبي بيوم العَلم، وأكد فارس المطوع، الأمين العام للجنة، أن علم الإمارات مصدر الفخر لجميع أبناء الوطن، فمنه يستمدون إلهامهم، ويواصلون مسيرتهم الحافلة في جميع المجالات، إيماناً بقيمة هذا الرمز الوطني الفريد الذي تُبذل من أجله الجهود والتضحيات في سبيل رؤيته عالياً خفاقاً على الدوام.

وأشار المطوع إلى أن مشهد رؤية العلم مرفوعاً شامخاً بات أمراً مألوفاً لدى الرياضيين من أبناء الوطن الذين حظوا بنيل شرف تمثيل دولتهم في كبرى المحافل الرياضية على المستويات المختلفة، تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بأهمية تعزيز الوعي وترسيخ الحس الوطني لدى جميع اللاعبين ممن عقدوا العزم على مواصلة مساعيهم النبيلة، لتحقيق أفضل النتائج والأرقام التي يترتب عليها إعلاء الراية والتتويج بالميداليات الملونة أمام جميع الدول المشاركة.



العواني: مناسبة لتجديد الالتزام بمسيرة التنمية والتقدم

أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الاحتفال بيوم العَلم هو احتفال برمز السيادة والعزة واللحمة الوطنية والانتماء لدولة الإمارات، وقال: أتقدم بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء، سائلين المولى، عز وجل، دوام العزة والازدهار والأمان لدولتنا الحبيبة.

وأضاف: يمثل يوم العلم مناسبة وطنية مميزة، حيث نحتفل بعلمنا الذي يرمز إلى تاريخ حافل بالإنجازات والتقدم والرقي، والذي يعبّر عن وحدتنا وانتمائنا لهذا الوطن العظيم، ويجسّد روح العزم والتفاني والعمل الجاد، ما ساهم في بناء دولتنا وجعلها في مصاف الدولة المتقدمة حول العالم.



محمد هزام: مناسبة غالية يتجسد فيها التلاحم الوطني

أكد محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن يوم العلم مناسبة وطنية «تجسد التلاحم الوطني في أجمل صورة، مجددين عهد الولاء والوفاء لقائد مسيرتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولقيادتنا الرشيدة».

وقال: «يوم العلم مناسبة خالدة في تاريخ بلادنا، تحفزنا على مضاعفة الجهود لمواصلة الإنجازات التي تحققها الدولة في جميع المجالات. العلم الإماراتي له دلالات عميقة، وهو عنوان الشموخ والفخر والإباء، ومرتبط بقيم مجتمعنا وعاداته الأصيلة».

وأوضح: «نبارك لقيادتنا وشعبنا بهذه المناسبة العزيزة التي نحتفي بها في عام الاستدامة. علمنا عنوان وحدتنا وتلاحمنا وتكاتفنا، وسيبقى مطرزاً بالإنجازات والمكاسب، حاملاً في ألوانه معاني السلام والعطاء المحبة».

وأضاف: «العَلم رمز لدولتنا التي أبهرت العالم بنهجها المتسامح وبتقدمها وتطورها المذهل وعملها الإنساني الذي ليس له مثيل. اتحاد الكرة يحتفل بهذه المناسبة السنوية للتعبير عن ولاء أسرته للقيادة الرشيدة، ومشاركة المجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة أفراحهم بهذا اليوم الوطني التاريخي».



الجنيبي: شموخٌ لِوطنِ الفخر

قال عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين: «نستذكر في هذه المناسبة الغالية عطاء كل من أعطى وأخلص من أجل رفعة هذا العلم وعزته وشموخه، علمنا الذي يرمز إلى وطن المجد والفخر والذي يسير بخطى ثابتة في دروب الخير والنجاح، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي قادت شعلة الإنجازات في محطات العز والشر». وأضاف: «إن يوم العَلم، يجسد روح الاتحاد، والذي باتت مثالاً يحتذى به في مشارق الأرض ومغاربها، حيث يجسد علم الإمارات الشامخ قيم التسامح والعدل والتعايش وكل المعاني الإنسانية السامية والنبيلة».



«محاربي الجودو» في الموعد

شاركت وفود بطولة المحاربين القدامى للجودو، دولة الإمارات احتفالاتها بمناسبة يوم العلم، وجسدت الوفود الشقيقة والصديقة، أجمل صور للتلاحم والسلام في بلد الأمن والأمان، ووقف الجميع مع عزف السلام الوطني، ولسان حال الجميع يرفع التهاني والتبريكات للإمارات، قيادة وشعباً، مشيدين بالحفاوة في هذه الأرض الطيبة المعطاء.



إرث ثقافي

احتفى نادي الإمارات بيوم العَلم، وعبر الجميع عن فخرهم واعتزازهم وجميع منتسبي النادي وكل من يعيش على أرض الدولة، بذكرى الاحتفاء بيوم العَلم، الذي يعتبر يوماً وطنياً وإرثاً ثقافياً عريقاً تتعاقبه الأجيال.



