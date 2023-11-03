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علوم الدار

«الإمارات للخدمات الصحية» تحتفل بـ«يوم العلم»

جانب من الفعالية (من المصدر)
4 نوفمبر 2023 01:29

دبي (الاتحاد)

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احتفلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بمناسبة يوم العَلم الإماراتي.
ورفع الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، العَلم بمقر المؤسسة الرئيسي في إمارة دبي، وسط مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.
وأكد السركال، أن يوم العلم يوم تتجدد فيه مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته الدولة من نجاحات وإنجازات تاريخية غير مسبوقة، وهو مناسبة عزيزة للتعبير عن قيم الوفاء والانتماء للوطن، وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة التي غرست في أبنائها أسمى القيم النبيلة. 
وواصلت مسيرة الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، وجسدوا النهج المشرق الذي تسير عليه الدولة، مشيراً إلى أن هذا اليوم يأتي للتذكير بضرورة تقوية الهمم والعمل بكل جد وإخلاص من أجل استكمال مسيرة المجد للوطن، وترسيخ مكانته بين الأمم والمجتمعات.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
يوم العلم
الإمارات
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