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كليات التقنية العليا تحتفي بـ«يوم العَلم»

كليات التقنية العليا تحتفي بـ«يوم العَلم»
4 نوفمبر 2023 01:31

أبوظبي (وام)

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احتفت كليات التقنية العليا بـ« يوم العَلم» في فروعها الـ16 المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة بحضور أعضاء الهيئات الإدارية والأكاديمية والطلبة. ورفع المشاركون الأعلام وتوشحوا بها وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.
وشارك الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، في فعاليات «يوم العَلم» في مقر كليات التقنية العليا بدبي بحضور قيادات الكليات والموظفين.
ورفع الدكتور العيان بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة، مؤكداً أنها مناسبة وطنية نحتفي فيها بالعَلم رمز الوحدة والترابط في البيت الإماراتي، وهي حدث يجتمع فيه كل من يعيش على هذه الأرض الغالية من إماراتيين، ومقيمين باختلاف الجنسيات والثقافات، رافعين أعلام الإمارات، معبرين عن الحب والإخلاص والامتنان لهذا الوطن الذي يحتضن الجميع بكل محبة ومودة وفي أجواء من الأمان والازدهار.
وقال: نجدد العهد بالولاء والوفاء للقيادة والوطن، ونؤكد التزامنا في كليات التقنية العليا بأداء مسؤولياتنا والعمل الدائم بكل إخلاص وتفانٍ، لإعداد أبنائنا وتمكينهم علمياً وعملياً ليكونوا قادة للمستقبل، يساهمون في التنمية الاقتصادية ويعززون ريادة بلادهم في شتى المجالات، ليبقى عَلمها خفاقاً عالياً.

كليات التقنية العليا
الإمارات
يوم العلم
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