«الصحة» تحتفل برفع العلم

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية «يوم العلم» في ديوانها بدبي والمكاتب التمثيلية التابعة لها، بحضور ومشاركة قيادات الوزارة وموظفيها، للاحتفاء بمعاني الوحدة والتلاحم وتجديد الولاء للقيادة الحكيمة والانتماء للوطن. وأشارت قيادة الوزارة إلى أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستمر في مسيرة التنمية المستدامة، مرتكزة على عقود من الإنجازات والنجاحات الملهمة، في الوقت الذي غدت فيه الإمارات محط احترام وإعجاب العالم أجمع.

وشهدت الاحتفالية تنظيم أنشطة عدة ضمن أجواء مميزة، تخللها ترديد قيادات الوزارة والموظفين قسم الولاء، معاهدين الوطن وقيادته الحكيمة، على مواصلة العمل بكل تفانٍ وصون علم الدولة والحفاظ عليه خفاقاً شامخاً ورمزاً لعزة الوطن.