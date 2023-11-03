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دوائر وهيئات الشارقة الحكومية تحتفل بيوم العَلم

دوائر وهيئات الشارقة الحكومية تحتفل بيوم العَلم
4 نوفمبر 2023 01:31

الشارقة (وام)

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احتفلت الدوائر والهيئات الحكومية بالشارقة، أمس، بـ« يوم العَلم» تعزيزاً لقيم الولاء والانتماء. ورفعت الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عَلم الدولة على سارية مبنى المجلس، صاحبه عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، وموظفي الأمانة العامة للمجلس.
وقال الجروان، إن مشاركة الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في احتفالات هذا اليوم تأتي تأكيداً على التفاف شعب الإمارات من المواطنين والمقيمين خلف القيادة الرشيدة والانتماء والاعتزاز بمكتسبات دولة الإمارات العربية المتحدة وبإنجازاتها كافة. و نظمت الجامعة القاسمية، أمس، احتفالية بالمناسبة بحضور مجموعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة. و أكد الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة خلال الحفل أن رفع العَلم يشكل فرصة للتعبير عن حب الوطن والانتماء لترابه والولاء لقيادته في ظل ما يترجمه من بيان لتكاتف أبناء المجتمع وتوحدهم سواء من المواطنين أو المقيمين في حب الإمارات مشيراً إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستظل في نفوسنا تنبض حباً ووفاءً في قلوب الجميع. واحتفلت بلدية الحمرية بـ«يوم العَلم» بحضور مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية وكوادر بلدية الحمرية وعدد من الأطفال من أمام سارية العَلم الشامخة يرافقه عزف النشيد الوطني حيث أكد مبارك راشد الشامسي، أن هذه الراية التي ترتفع خفاقة فوق المعالم والمباني تعكس مدى الولاء للقيادة والانتماء للوطن ولتراب الإمارات ونحن اليوم نجدد عهودنا بالولاء والإخلاص والمثابرة على العمل والاجتهاد لإكمال مسيرة التطور والازدهار والمحافظة على مؤشرات السعادة والابتسامة للإمارات وشعبها ومن يقطن أرضها. 
كما احتفل مجلس ضاحية الخالدية، حيث رفع خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وعدد من كبار المسؤولين، عَلم دولة الإمارات العربية المتحدة تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.
وأكد رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس، أن هذه المناسبة تجسّد تلاحم الشعب الإماراتي ووحدته تحت راية واحدة.

الإمارات
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