احتفالية بـ«يوم العلم» في الديوان الأميري برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

احتفل الديوان الأميري برأس الخيمة بـ«يوم العلم» وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.

وبحضور أحمد يوسف بن درويش النعيمي، مدير عام مراكز السعادة في حكومة رأس الخيمة، قام موظفو الديوان الأميري برفع العلم خفاقاً عالياً أمام مبنى الديوان، احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.

وقال أحمد يوسف بن درويش النعيمي «نحتفل اليوم بمسيرة علم تم رفعه مع نشأة دولتنا الحبيبة ليكون رمزاً للحب والخير والوفاء، مشيراً إلى أن يوم العلم مناسبة وطنية سنوية غالية نحتفل لنرى فيها العلم خفاقاً في سماء إماراتنا العزيزة وطوال أيام العام، ليبقى عنوان وطن وشعب وقصة ولاء وانتماء لدولة الاتحاد، ورمزاً للهوية الوطنية يروي حكاية وطن وانتماء شعب وتطور دولة».

وأضاف أن «علم الإمارات يمثل الهوية الوطنية للدولة، واتحاد إرادة الشعب ووحدة البيت الإماراتي، ورؤية الدولة المستقبلية، هو كذلك نشيد قلوب الإماراتيين في أي مكان وزمان، حين يرفرف شامخاً في سماء الإمارات وفي المحافل الدولية».