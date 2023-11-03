شرطة الشارقة تحتفل بـ«يوم العَلم»

الشارقة (وام)

احتفلت شرطة الشارقة بـ «يوم العَلم» وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.

وقام اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الاحتفال برفع العَلم على سارية مبنى القيادة بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة ومديري العموم ونوابهم ومديري الإدارات وكبار الضباط ومنتسبي القيادة العامة.

صاحب مراسم رفع العَلم عزف الفرقة الموسيقية بأكاديمية العلوم الشرطية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد اللواء الشامسي، أن يوم العَلم مناسبة تدعو للفخر والاعتزاز بإنجازات الوطن وأبنائه الذين سخروا طاقاتهم لبناء العديد من الإنجازات الوطنية الرائدة التي شكلت جزءاً مهماً من تاريخ هذا الوطن.