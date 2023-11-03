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«قضاء أبوظبي»: العَلم رمز وحدتنا وعزنا

جانب من مراسم رفع العَلم بدائرة القضاء في أبوظبي (من المصدر)
4 نوفمبر 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت دائرة القضاء- أبوظبي، في الاحتفال بيوم العَلم، وذلك عبر إجراء مراسم رفع عَلم دولة الإمارات على مباني المحاكم والنيابات في أبوظبي والعين والظفرة.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: تجسد مشاركة أبناء الوطن في رفع عَلم دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام في وقت واحد، مدى التعاضد والتآزر والانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، متمسكين بالقيم الأصيلة والمعاني السامية للمحافظة على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجازات والتقدم والازدهار والتنمية الشاملة في ظل راية شامخة خفاقة في جميع الميادين. ومن جهته، قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: في يوم العَلم الإماراتي الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، نحتفل براية وطننا رمز سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، لنعبّر عن مدى فخرنا واعتزازنا بالانتماء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة.

قضاء أبوظبي
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دائرة القضاء في أبوظبي
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