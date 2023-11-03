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سهيل سعيد الخييلي: الاحتفال بيوم العَلم انعكاس للقيم والمبادئ الوطنية

سهيل سعيد الخييلي
4 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (وام)

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قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن يوم العَلم الإماراتي مناسبة وطنية تظهر مدى وحدة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها خلف القيادة الحكيمة، ودعمهم الكامل لتوجهاتها في قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان. 
وأكد أن الاحتفال بيوم العَلم يعكس العديد من القيم والمبادئ الوطنية، التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وإخوانه من الآباء المؤسسين وأصحاب السمو حكام الإمارات منذ إعلان قيام دولة الاتحاد وحتى الآن. 
وأضاف أن رفع أبناء الإمارات العَلم على المباني والمرافق والمؤسسات هو سلوك وطني يعبر عن الفخر والاعتزاز بالانتماء والولاء للدولة وقيادتها الرشيدة، وأيضاً تجديد عهد ووعد التمسك بقيم الاتحاد وبذل الغالي والنفيس من أجله.

سهيل سعيد الخييلي
يوم العلم
الإمارات
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