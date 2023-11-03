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علوم الدار

"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

"الأرصاد" : سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة
3 نوفمبر 2023 23:11

 تتأثر الدولة اعتبارا من يوم غد بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية رطبة وباردة مع تدفق السحب من الغرب على فترات يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق محدودة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في بيان أصدره اليوم إن الطقس خلال الأيام من السبت إلى الأربعاء سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

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الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وعلى البحر، وتكون مثيرة للغبار و الأتربة.

البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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