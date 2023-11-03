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وكيل دائرة القضاء: العَلم الإماراتي رمز وحدتنا وعزنا

يوسف سعيد العبري
4 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن مشاركة أبناء الوطن في رفع عَلم دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام في وقت واحد، تجسد مدى التعاضد والتآزر والانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، والتمسك بالقيم الأصيلة والمعاني السامية للمحافظة على المكتسبات ومواصلة مسيرة الإنجازات والتقدم والازدهار والتنمية الشاملة في ظل راية شامخة خفاقة في جميع الميادين.
وأضاف أن العَلم الإماراتي هو رمز وحدتنا وعزنا وفخرنا، نرفعه عالياً ليبقى شامخاً، متسلحين بالعزيمة والإرادة والإصرار من أجل استمرارية تقدمنا في المجالات المختلفة محققين الريادة والتميز على المستويين الإقليمي والعالمي، مع التمسك بالثوابت الوطنية ونشر التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع ليسود الوئام والوفاق، مع ترسيخ أسس العدالة الناجزة وسيادة القانون وصيانة الحقوق.

دائرة القضاء
أبوظبي
الإمارات
يوم العلم
يوسف سعيد العبري
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