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علوم الدار

النائب العام لإمارة أبوظبي: راية وطننا رمز السيادة

علي محمد البلوشي
4 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن أبناء الإمارات يحتفلون في يوم العَلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، براية الوطن، التي تمثل رمز سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ليعبروا عن مدى فخرنهم واعتزازهم بالانتماء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الحكيمة التي استشرفت المستقبل برؤية ثاقبة حققت المنجزات بسواعد أبنائها المخلصين، لتتواصل المسيرة التنموية الرائدة.
وأضاف: «مع الزخم الذي حققته الإمارات في القطاعات المختلفة والنجاحات المتوالية والمتعاقبة على الصعيد العالمي، يحق لنا أن نحتفي بيوم العَلم الإماراتي مع ما يتملكنا من مشاعر الفخر بما وصلت إليه دولتنا من تقدم ورفعة وريادة رسخت مكانتها وتنافسيتها إقليمياً ودولياً».

أبوظبي
الإمارات
علي محمد البلوشي
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