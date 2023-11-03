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علوم الدار

علي النيادي: يوم العلم نجسد فيه انتماءنا واعتزازنا بالوطن

علي النيادي
4 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (وام)

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أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الاحتفال بيوم العَلم يجسد انتماء الشعب الإماراتي، ويعكس ملامح الفخر والاعتزاز بالوطن، ويعد رمزاً للهوية الوطنية والولاء الذي يكنّه كل مواطن لوطنه الغالي. 
وقال معالي علي سعيد النيادي، في كلمة له بمناسبة يوم العَلم: «في هذا اليوم نجدد العهد والوفاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لبذل الجهود المعطاءة، ليظل عَلمها شامخاً بين رايات الأمم وفي أعلى المراتب يرفرف خفاقاً ليعزز مكانتها المرموقة في كبرى المراكز الدولية».

يوم العلم
الإمارات
علي النيادي
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