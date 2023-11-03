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علوم الدار

علي محمد الشامسي: يوم العلم رمز للسيادة والوحدة

علي محمد الشامسي
4 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (وام)

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أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن احتفال دولة الإمارات قيادةً وشعباً، بيوم العَلم، كمناسبة وطنية سنوية، يرمز إلى سيادة الإمارات ووحدتها والانتماء للأرض التي تحمل هذا العَلم، فضلاً عن الكرامة الوطنية والإنسانية والأمان والاستقرار والطمأنينة التي يشعر بها أهل الإمارات والمقيمون على أرضها. وقال معاليه، إن رفع العَلم عالياً على جميع المباني الحكومية والخاصة وغيرها يعكس الريادة التي حققتها دولة الإمارات في المجالات، كافة، والمكانة والرفعة التي وصلت إليها بين دول العالم في ظل قيادتها الرشيدة، إضافة إلى نظرتها وتركيزها على المستقبل ورغبتها في العبور إليه بأمان واقتدار بما يعود بالخير على أبناء المجتمع والمنطقة والعالم بأسره.

علي محمد الشامسي
الإمارات
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