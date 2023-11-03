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علوم الدار

مقصود كروز: علم الإمارات رمز وحدتنا

مقصود كروز
4 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (وام)

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قال مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: في يوم العلم نقفُ شامخين أمام رمز وحدتنا وعزّتنا وانتمائنا، بروح الفخر التي تفيض بها مشاعرنا تجاه وطننا الشامخ. 
وأضاف: في يوم العلم نجدد الولاء للوطن قيادةً وشعباً، ونشمر فيه عن سواعد الإنجاز بكل العزيمة والإصرار.
وهو يومٌ يعتزُ به كل إماراتي وإماراتية ومقيمٍ ومقيمة وكل من يحبُ وطن التسامح والتعايش والسلام ويعشقُ ترابها بكل الوفاء.
ففي وطن الكرامة الإنسانية تسمو الحقوق خفاقة، ويؤمن كل من ينتمي إليها بأننا جميعاً جوهر التنمية والرفاه وفي قلب وجدان قيادتنا الفذة. 

مقصود كروز
الإمارات
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