مدير عام «وام»: الإمارات ماضية في طريق التقدم والازدهار

أبوظبي (وام)

أكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «يوم العلم» يحل هذا العام ودولة الإمارات ماضية في طريق التقدم والازدهار باسطة يدها بالخير والعطاء رافعة لواء التسامح والتعايش، واصفا هذا اليوم بأنه مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً نجدد فيها العزم على المضي قدماً على طريق النهضة والمجد في ظل القيادة الرشيدة.

وقال بمناسبة يوم العلم:«إن هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا تبعث فينا قيماً ومعاني سامية تكرس حب الوطن والسعي من أجله رفعته ليواصل تسطير تاريخ ملؤه الفخر والتقدم والازدهارفي المجالات كافة».

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات الوفي.