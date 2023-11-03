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علوم الدار

خالد محمد بالعمى: العَلم رمز وحدة الإمارات وسيادتها

خالد محمد بالعمى
4 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن يوم العَلم مناسبة وطنية تحتفي فيها دولة الإمارات قيادة وشعباً، برمز وحدة الوطن وسيادته، وبالإنجازات التي حققها والمستمرة في المجالات كافة.
وأضاف معاليه: «يمثل العَلم مصدر فخرنا واعتزازنا بدولتنا وقيادتنا الرشيدة التي نسير على هدى رؤاها وتوجيهاتها نحو مزيد من التقدم، فهو يجسد قيم روح الاتحاد والهوية الوطنية ومشاعر التلاحم الوطني».
وقال معاليه: «إن يوم العَلم مناسبة لتجديد عهد الوفاء والانتماء للوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواصلة مسيرة التميز».

خالد محمد بالعمى
الإمارات
يوم العلم
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