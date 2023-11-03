زكي نسيبة: نقف بشموخ وفخر لعَلَم وطننا

العين (الاتحاد)

شهد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، احتفال الجامعة بـ «يوم العلم»، وذلك بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وطلبة وطالبات جامعة الإمارات.

وفي كلمته، قال معالي زكي نسيبة: «في هذه المناسبة الوطنية المجيدة أرفع أسمى آيات التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، داعياً الله عزّ وجلّ أن يحفظ الجميع ذخراً للوطن، وأن يعيد هذه المناسبة على وطننا الغالي بالمزيد من العزّة والإنجازات المتميّزة».

وأضاف قائلاً: «نفتخر باجتماعنا اليوم لنرفع عالياً راية كرامتنا وعزّنا، ونقف بشموخ وفخر واعتزاز إجلالاً لعلم وطننا».