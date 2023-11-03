عويضة المرر: يوم العلم يرسخ أسمى معاني التلاحم

أبوظبي (وام)

قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن يوم العلم يرسخ أسمى معاني التلاحم والتعاضد بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات ويجسد مشاعر حب الوطن والولاء له والاعتزاز بالهوية الوطنية التي هي مصدر عز أبناء الإمارات وفخرهم.

وأضاف معاليه، أن هذه المناسبة الوطنية هي امتداد لمسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات على الصعد كافة، المحلية والعالمية، جعلت من الإمارات محط أنظار العالم بأكمله لتصبح اليوم نبراساً للتميز والابتكار والإبداع في المجالات المختلفة.

وأكد: «سيبقى الوطن بقيادته الرشيدة ورموزه الخالدة مصدر إلهام لنا جميعاً نحو المزيد من الإنجاز والعطاء بكل جد وولاء وإخلاص».