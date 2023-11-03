عبد الرحمن العور: نحو مستقبل أكثر إشراقاً

دبي (وام)

رفع معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، علم الإمارات مصحوباً بالسلام الوطني فوق مبنى الوزارة في دبي، بحضور قيادات وموظفي الوزارة، وذلك بمناسبة «يوم العلم».

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن الاحتفال بـ«يوم العلم» يشكل مناسبة وطنية نستذكر خلالها باعتزاز وفخر الإنجازات التي تحققت على مراحل في مختلف المجالات منذ قيام دولة الإمارات على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمهم الله، وتعاظمت هذه الإنجازات في ضوء الرؤية الثاقبة والاستشرافية لقائدنا، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».