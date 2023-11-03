محمد الحسيني: يوم العلم مناسبة لترسيخ قيم وروح الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد الولاء والوفاء للدولة والقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حفظهم الله ورعاهم، ولترسيخ الوحدة الوطنية كقيمة عليا يحرص عليها جميع أفراد المجتمع، فالعلم هو الهوية الأساسية للدولة، والاحتفال به تذكير بالمنجزات والمكتسبات الوطنية، ومناسبة لترسيخ قيم وروح الاتحاد ليس فقط بين الإماراتيين، وإنما أيضاً بين المقيمين على أرض الدولة، وهو فرصة متجددة لكافة أبناء الإمارات للتعبير عن فخرهم بمسيرة التنمية الرائدة».