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سالم بن خالد القاسمي: يوم العلم محطة وطنية استثنائية

سالم بن خالد القاسمي: يوم العلم محطة وطنية استثنائية
4 نوفمبر 2023 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، إن يوم العَلم مناسبة عزيزة على قلوب جميع أفراد المجتمع الإماراتي، فهذا اليوم محطّة وطنية استثنائية في تاريخ الدولة وبها تتعاظم الهمم، تجسيداً لمشاعر الوحدة والسلام بين أنباء هذه الأرض الطبية، وتعزيراً للشعور وبالانتماء وترسيخاً لروح التلاحم بين أبناء الوطن.
وأضاف: «تجسّد هذه الذكرى أسمى مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين على أرض الدولة، كما أنها دعوة لمواصلة الجهود والعطاء، وتوحيد الطاقات من أجل أن تبق الإمارات في مركز الريادة في مختلف الصعد، لتبقى رايتنا خفاقةً في سماء الإمارات، وتكونَ شاهدة على مسيرة تزخر بالمنجزات».

سالم بن خالد القاسمي
الإمارات
يوم العلم
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