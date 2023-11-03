شرطة رأس الخيمة: يوم العلم يعكس أمجاد الاتحاد

رأس الخيمة (وام)

احتفلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، برفع عَلم دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع «يوم العَلم» الموافق 3 نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور كبار الضباط، بساحة القيادة العامة. وأعرب العميد جمال الطير قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، عن فخره واعتزاز جميع منتسبي الشرطة وكل من يعيش على أرض الدولة، بذكرى الاحتفاء بيوم العَلم، الذي يعتبر يوماً وطنياً وإرثاً ثقافياً عريقاً تتعاقبه الأجيال ويرمز إلى السيادة والشموخ.

وقال: إن يوم العلم يعكس أمجاد الاتحاد وعمق مشاعر الانتماء الوطنية بين أفراد المجتمع، بما يعزز الشعور بالمسؤولية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية مكتسباته من قِبَلِ أبناء الوطن وكافة شعبه، ليكون العلم عنواناً للفخر، وتخليداً للإنجازات الوطنية المشرفة.

وأكد العميد جمال الطير أن دولة الإمارات دولة التسامح والسلام، يقف الجميع صفاً واحداً احتراماً لعلمها ورمز سيادتها ولإبراز مدى حبهم وإخلاصهم لوطنهم، في مشهد استثنائي وطني يعزز قيم الولاء والانتماء والمواطنة الإيجابية.