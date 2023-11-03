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«طرق دبي»: يوم العَلم مناسبة تعزز روح التلاحم بين أبناء الإمارات

مطر الطاير ومسؤولو الهيئة خلال الاحتفال بيوم العَلم (وام)
4 نوفمبر 2023 01:30

دبي (وام)

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يوم العلم
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احتفلت هيئة الطرق والمواصلات، بـ(يوم العَلم). وشملت احتفالات الهيئة بهذه المناسبة فعاليات متعددة أقيمت في مبنى الهيئة، إضافة إلى تزيين الشوارع والجسور الرئيسة، وإنارة قناة دبي المائية.
وشارك معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، برفع عَلَم الدولة على المبنى الرئيس للهيئة، بحضور المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات والموظفين بالهيئة. وعبر معاليه عن اعتزازه وفخره بهذه المناسبة الوطنية، التي تعزز روح التلاحم بين أبناء شعب الإمارات، والالتزام والوفاء بدولة الإمارات، وتتجدد فيها المشاعر وتتحد على حب الوطن فخراً واعتزازاً برايته الخفاقة.
وضمن احتفالات يوم العلم قامت الهيئة بتزيين 8 مواقع في الإمارة وهي: معبر الخليج التجاري، شارع جميرا، شارع زعبيل، جسر إنفينتي، القناة المائية، جسر المركز التجاري، شارع الصفا وشارع الخوانيج بأكثر من700 علم، بالإضافة إلى إنارة الشلالات في القناة المائية بألوان علم الدولة، كما تم نشر التصاميم الرقمية الخاصة بيوم العلم على لوحات الأنظمة المرورية الذكية وشاشات محطات المترو والترام والشاشات الداخلية للهيئة.

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