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«أبوظبي للزراعة»: تحتفل بـ«يوم العلم»

«أبوظبي للزراعة»: تحتفل بـ«يوم العلم»
4 نوفمبر 2023 01:30

أبوظبي (وام)

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احتفلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بـ«يوم العَلم»، وقام سعيد البحري العامري، مدير عام الهيئة برفع عَلم الدولة على السارية في الساحة المواجهة لمقر الهيئة، وذلك تجسيداً لروح الوحدة الوطنية التي تنسجم مع هذه المناسبة.
وعبر سعيد العامري عن اعتزازه بمشاركة الموظفين في هذه المبادرة الوطنية التي تعزز الولاء والانتماء للوطن، مؤكداً أن رفع عَلم الدولة في جميع الدوائر الحكومية والخاصة وعلى المنازل والشرفات يمثل دليلاً لتوحد أبناء الدولة تحت راية وطنية واحدة وهوية واحدة كما يؤكد مدى التلاحم بين الشعب وقيادته الرشيدة. وقال: «نفخر بالمسيرة المباركة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع الإمارات في مصاف الأمم كدولة عصرية تعلو فيها قيم العدل والمساواة وترتقي قيمة الإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه».
وأكد أن يوم العَلم مناسبة عظيمة لتأكيد الانتماء للوطن وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة، مضيفا: «نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نبذل الغالي والنفيس ليبقى عَلم الإمارات رمزاً ينبض في قلوبنا وأن يبقى مرفوعاً خفاقاً يؤكد للقاصي والداني معاني الوحدة التي تربط شعب الإمارات بوشائج الأخوة والانتماء لأرض وسماء واحدة ومصير ومستقبل واحد».

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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