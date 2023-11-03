«بلدية أبوظبي» تحتفي بـ«يوم العَلم»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن الاحتفالية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي بمناسبة «يوم العَلم»، رفع سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، عَلم الدولة على السارية أمام مبنى البلدية على شارع الشيخ زايد بن سلطان، بحضور المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام ومنتسبي ومنتسبات البلدية.

وأكد القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن أهمية هذه المناسبة تكتسب بعداً عميقاً مشرفاً، إذ نعيش في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، وفي كل يوم نستشعر عظمة اتحادنا، ونعزز تمسكنا بوحدتنا تحت راية واحدة خفاقة عزيزة، نفخر بها على مدى الأزمان.