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«خليفة التربوية»: يوم العلم يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة

أمل العفيفي وأسرة جائزة خليفة التربوية خلال الاحتفال بيوم العلم (من المصدر)
4 نوفمبر 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، في احتفالات الدولة بيوم العَلم، وذلك بحضور أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وموظفي الجائزة، وعدد من طلبة مدارس الإمارات الوطنية، والمدرسة الإسبانية، ومدرسة النخبة وأكاديمية الفلاح، وجمعية مرشدات الإمارات في أبوظبي.
وأكدت أمل العفيفي أهمية هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد قيمة العَلم ورمزيته في نفوس وقلوب أبناء وبنات الوطن، الذين يلتفون حول هذه الراية، مجسدين أسمى معاني آيات الولاء والانتماء للوطن، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وفي ختام الفعالية، أكدت أمل العفيفي أهمية دور المؤسسات التعليمية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والأسرة بصورة خاصة في غرس المفاهيم المتعلقة بمكانة العَلم ورمزيته في قلوب أبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة، والحرص على إعلاء راية الوطن خفاقة في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

جائزة خليفة التربوية
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