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بلدية العين تحتفل بـ«يوم العلم»

جانب من احتفال بلدية العين بيوم العلم
4 نوفمبر 2023 01:31

العين (وام)

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يوم العلم
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احتفلت بلدية مدينة العين بيوم العلم في ساحة العلم بالمبنى الرئيس للبلدية، وحضر الاحتفال المهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين، وعدد من المديرين وموظفي البلدية.
وبهذه المناسبة قال علي القمزي المدير العام لبلدية مدينة العين: «إن احتفالنا بيوم العلم هو درس قيم لجميع الأجيال بمكانة العلم وضرورة المحافظة عليه كما تسلمناه من الآباء والأجداد والذود عنه بالغالي والنفيس، لأنه مصدر فخرنا وعنوان وحدتنا ورمز هويتنا وعزنا، وهو تجسيد حقيقي للولاء للقادة المؤسسين والالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة ويعكس تلاحمنا للحفاظ على منجزات هذه الأرض الطيبة وحماية مكتسباتها.
وأضاف، في يوم العلم نعاهد دولتنا الغالية على الإخلاص والولاء لرمزها الشامخ، مفتخرين بانتمائنا لدولة الإمارات، لنجسد سوياً وحدة الصف، ونجدد العزم من أجل رفعة الإمارات ورقيّها.

بلدية العين
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