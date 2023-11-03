«الشارقة للكتاب»: علم الإمارات رمز الوحدة والتقدم والثقافة

الشارقة (وام)

أكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن علم الإمارات يمثل رمزاً للوحدة والتقدم والثقافة والتنوع التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال العامري، في تصريح بهذه المناسبة، إن احتفالنا بيوم العلم الإماراتي هو تعبير عن الفخر بالإنجازات التي لم تنقطع منذ أن رفع الآباء المؤسسون هذا العلم عند قيام الاتحاد، وعن طموحات نتطلع من خلالها إلى المستقبل بثقة وأمل، ونعمل فيه على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي غدت من خلالها الإمارات نموذجاً عالمياً في قطاعات التنمية كافة، وترجمت قيم الوحدة الإماراتية تميزاً وابتكاراً وتنوعاً جمع ثقافات العالم على أرضها، وتبادلت عبره قيم الاحترام والتفاهم والتعاون مع جميع شعوب وحضارات العالم. وأضاف: «نرفع اليوم علم الدولة في معرض الشارقة الدولي للكتاب ليكون شهادة على دور الكتاب والمعرفة في تشكيل المشهد الحضاري والتنموي الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت وجهة المبدعين والمثقفين والنوابغ من شتى أنحاء العالم، وهو تعبير حضاري عن شخصية الإمارات التي تراهن على دور الثقافة والمعرفة في تحقيق ريادتها الإقليمية والعالمية».