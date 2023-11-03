«إِعلام دبي» يحتفي بيوم العَلَم

دبي (الاتحاد)

احتفى إعلام دبي بـ«يوم العلم» في «حديقة الأعلام»، التي ينظمها سنوياً «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي.

وتشمل النسخة العاشرة من «حديقة الأَعْلَام»، المُقامة هذا العام على الشاطئ المقابل لحديقة أم سقيم، 6000 عَلَم، تم ترتيبها بدقة لتكوّن مُجتمعة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك تعبيراً عما يحمله شعب دولة الإمارات وأهل دبي من حب وتقدير للقيادة الرشيدة في دبي، ولما تقدمه للوطن من عطاء لا ينقطع وجهود هدفها ضمان مقومات السعادة لكل من يعيش على أرض دبي أو يقصدها ضيفاً مُكرماً.

وأعربت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن اعتزاز المكتب الإعلامي وبراند دبي بتنظيم هذه الفعالية على مدار نحو عقد كامل، تحولت فيه إلى معلم من معالم الاحتفال بيوم عزيز على نفس كل إماراتي وإماراتية، وهو يوم العَلَم بكل ما يحمله من مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، التزاماً بالدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون هذا اليوم من كل عام المناسبة التي يلتف فيها الجميع حول عَلَم الدولة لرفعه في توقيت متزامن، تعبيراً عن وحدة أهل الإمارات واصطفافهم وراء رايتهم وقيادتهم الرشيدة في مسيرة النماء والتقدم.