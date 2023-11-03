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شبكة أبوظبي للإعلام تحتفل بـ«يوم العلَم»

عبدالرحيم البطيح وعدد من المديرين التنفيذيين والموظفين في شبكة أبوظبي للإعلام خلال الاحتفالية (تصوير: علي عبيدو)
4 نوفمبر 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت «شبكة أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس بـ«يوم العلم» ضمن مقرها الرئيس بأبوظبي، وذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم الدولة على المؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية في الثالث من نوفمبر تحت شعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً».
وتم رفع علم دولة الإمارات في مبنى تلفزيون أبوظبي بمشاركة الإدارة العليا والمديرين التنفيذيين وموظفي شبكة أبوظبي للإعلام.
وبهذه المناسبة، قال عبدالرحيم النعيمي، مدير عام شبكة أبوظبي للإعلام بالإنابة: «يجسد يوم العلم أبهى معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء دولة الإمارات، وهو محطة سنوية لاستذكار رؤية الاتحاد والترابط التي أرسى ركائزها الآباء المؤسسون.
وتأتي مشاركة الشبكة في مراسم رفع العلم الوطني لتؤكد عزمنا على إبراز قيمة وأهمية علمنا الوطني والاعتزاز به كرمز لوحدة واستقلال الدولة، وتلاحم أبناء الإمارات والتزامهم بدعم مسيرة التنمية والعمل في سبيل الحفاظ على راية الدولة خفاقة عالية».
وحرصت شبكة أبوظبي للإعلام على مواكبة احتفالات الدولة على جميع منصاتها الإعلامية عبر مجموعة من التغطيات المباشرة والبرامج الخاصة التي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة والتي تعكس بمضمونها حرص شبكة أبوظبي للإعلام على تقديم محتوى متنوع ومبتكر، يواكب اهتمامات الناس ويبرز رؤية القيادة وإنجازات الدولة ويدعم تطلعات المجتمع الإماراتي وقيمه.

أبوظبي للإعلام
يوم العلم
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الاحتفال بيوم العلم
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